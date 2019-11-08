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أخبار محلية > شاهد.. الشقيقان الناجيان من القصاص بعد 22 سنة في السجن يشكران أولياء الـدم
08/11/2019   9:55 م

شاهد.. الشقيقان الناجيان من القصاص بعد 22 سنة في السجن يشكران أولياء الـدم

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وجه الشقيقان اللذان عفا عنهما أولياء الـدم مؤخراً قبل أسبوع من تنفيذ حكم القصاص بحقهما، جزيل الشكر لأولياء الدم ولكل من ساهم بأي شكل كان في عتق رقبتهما.

وظهر الشقيقان محمد وسعيد علي الغبيشي الزهراني في مقطع فيديو نشره الإعلامي سامي شريم، وجّها خلاله الشكر لولاة الأمر، وأمير الباحة الذي بذل كل الجهد في قضيتهما.

وقال محمد الزهراني: “الشكر لإخواننا وأهلنا (أولياء الدم) على ما تفضلوا به علينا من عفو وسماحة وعتق رقابنا، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنهم في الدنيا والآخرة”.

وأضاف أنهما بُلِّغا وقت صلاة الظهر أن ذوي الدم تنازلوا وأنهم في طريقهم للمحكمة لتوثيق التنازل.

وأوضح أنهما دخلا السجن في أواخر شهر رمضان من العام 1418 هجرية، ومكثا فيه 22 سنة وخمسة أشهر وعشرة أيام. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن أم وأبناء القتيل معيض الزهراني تنازلوا عن حقهم في القصاص –لوجه الله- من الشقيقين المحكوم عليهما بالقصاص، بعد مساعٍ قادها أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز.

شاهد.. الشقيقان الناجيان من القصاص بعد 22 سنة في السجن يشكران أولياء الـدم

أخبار محلية
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