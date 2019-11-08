منها “تحديد المكافآت والمزايا والفصل في النزاعات”.. تعرّف على اختصاصات مجلس شؤون الجامعات

كشفت اللائحة التنظيمية لنظام الجامعات الجديد الاختصاصات التي يقوم بها “مجلس شؤون الجامعات” الذي سيتم إنشاؤه برئاسة وزير التعليم، وعضوية عدد من الوزارات.
وبحسب اللائحة يدخل في عضوية المجلس كل من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، ونائب وزير الخدمة المدنية، ونائب وزير العمل، ونائب وزير الاقتصاد، ورئيس هيئة تقويم التعليم، وخمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية، واثنان من ذوي الخبرة والاختصاص.
وحددت اللائحة للمجلس 24 اختصاصاً، أبرزها إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، واللوائح المالية والإدارية، وكذلك اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية في الجامعات، وإقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.
كما يقع على عاتقها، اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، وتحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه، وتحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.
وفيما يلي اختصاصات مجلس شؤون الجامعات:
1- إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي.
2- إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.
3- إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات.
4- إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة.
5- إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها.
6- إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.
7- إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات.
8- إقرار اللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
9- إقرار اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة في الجامعات.
10- حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديمياً وإدارياً ومالياً.
11- إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.
12- التوصية بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها ودمجها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. وفق “أخبار 24”.
13- اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.
14- تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه.
15- تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.
16- تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه.
17- تحديد المكافآت والمزايا لنواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجالس العلمية وأمنائها.
18- تحديد المكافآت والمزايا لأمين عام مجلس شؤون الجامعات.
19- التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.
20- تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي.
21- اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الوزراء.
22- الرقابة على أداء مجالس الأمناء والتحقق من سلامة قراراتها.
23- الفصل فيما يطرأ من تنازع في الاختصاص بين مجلسي الأمناء ومجلس الجامعة.
24- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.