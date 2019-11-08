“مدني المدينة” يطلق تحذيرات من تقلبات جوية في عدد من محافظات المنطقة

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة، من حالة عدم استقرار وتقلبات جوية تشهدها بعض محافظات المنطقة، اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى الإثنين القادم، وذلك بناء على توقعات الهيئة العامة للأرصاد والدفاع المدني.
ودعا الدفاع المدني سكان منطقة المدينة المنورة من مواطنين ومقيمين لأخذ الحيطة والحذر، خاصة في محافظات “الحناكية، المهد، ينبع، وبعض أجزاء محافظة ينبع العلا”.
وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن التوقعات تشير إلى احتمال هطول أمطار على المحافظات المذكورة، مصحوبة بتساقط البرد، ونشاط للرياح السطحية، ويتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 45 كم/الساعة، وأن تثير الأتربة والغبار خلال ساعات النهار. وفق “أخبار 24”.
وأكد العميد الجهني، أن الدفاع المدني اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة الحالة من استعداد وجاهزية لفرق الدفاع المدني، لتقديم جميع خدماته من عبر الرقم 998، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها وتطبيق خطط المواجهة إذا استدعى الأمر.