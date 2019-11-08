النيابة العامة تُحقق في اتهام لاعب بالاعتداء على موظفة أمن بمطار الملك خالد

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن النيابة باشرت إجراءات التحقيق في واقعة اتهام لاعب كرة قدم بالاعتداء على موظفة أمن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأضاف المصدر أن النيابة أمرت بتفريغ الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة، واستدعاء الموظفين المناوبين وقت الحادثة لسماع شهاداتهم، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال إجراءات القضية وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وشدّد المصدر على أن النيابة العامة ستحفظ للجميع حقوقهم، وأنها لن تتوانى في تطبيق النظام على الجميع.
وكانت مصادر قد ذكرت أن محترف نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله تلفظ على موظفة أمن بمطار الملك خالد، بعد أن مرت زوجته تحت جهاز التفتيش الأمني وهو ما رفضه حمدالله كون زوجته حاملاً، مشيرة إلى أن اللاعب مُنع من السفر لحين انتهاء التحقيقات، في حين نفى حمدالله الاتهامات الموجهة إليه. وفق “أخبار 24”.