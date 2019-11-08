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أخبار الخرج > بالصور.. #ناشئين_الشعلة يفوز علي “الروضة” بهدفين نظيفين
08/11/2019   9:42 م

بالصور.. #ناشئين_الشعلة يفوز علي “الروضة” بهدفين نظيفين

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انتهت مباراة ناشئين #الشعلة وناشئين الروضة بفوز الشعلة بهدفين لمشاري العنزي ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للناشئين .

بالصور.. #ناشئين_الشعلة يفوز علي “الروضة” بهدفين نظيفين

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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