انطلقت اليوم المرحلة الثالثة لرالي “العُلا- نيوم”، وهي مرحلة الانتقال من العُلا إلى نيوم بطول 231 كيلومتراً التي بدأت من “أبو القزاز” وتنتهي في “العمود”.
ويتصدر السِّباقَ السعوديُّ ياسر بن سعيدان، يليه يزيد الراجحي بالمركز الثاني، وتراجع الإماراتي خالد القاسمي للمركز الثالث، وحافظ الإسباني فِرناندو ألونسو على المركز الرابع.
وأكد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية أن تنوع المناطق التي يمر بها الرالي، بكل مراحله يضفي بُعداً آخر للتنافس، مع تقديم فعاليات لأهالي وسكان المناطق التي يمر بها، ويعد تحضيراً لرالي دكار الدولي الذي سيقام مطلع العام 2020.
وأضاف أن الراليات المحلية بدأت تستقطب أبطالاً من الخارج ما يعطي زخماً وحماساً وتنافساً، موجهاً شكره لأهالي المنطقة على تفاعلهم، ومشيداً بدور وسائل الإعلام لتغطيتها وحضورها لنقل هذه الفعاليات منذ انطلاقتها.
وفق “أخبار 24”.