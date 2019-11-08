ذكرت مصادر أن تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال واوراوا الياباني نفذت بالكامل بعد وقت قليل من إعلان شركة صلة عن بدء حجزها.
وكانت الشركة قد طرحت التذاكر بأسعار تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 50 ريال، حيث جاءت على النحو التالي: 50 ريالًا موحدة أفراد وعائلات B-H، 300 ريال موحدة الواجهة F-D-E..
فيما بلغ سعر المنصة الفضية أفراد وعائلات في مباراة الهلال وأوراوا الياباني 1800 ريال، و2500 ذهبية أفراد وعائلات، 3 آلاف ريال بلاتينية أفراد وعائلات، فيما وصل سعر البلاتينية أفراد بلس إلى 5 آلاف ريال.
ويستضيف الهلال أوراوا على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض مساء غداً السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ساعياً لتحقيق اللقب الغائب عنه رغم وصوله للنهائي للمرة الثالثة في آخر ست سنوات.
وفق “أخبار 24”.