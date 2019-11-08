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أخبار محلية > بالفيديو.. “أمن الدولة” يوضح متى يمكن أن يوصف الشخص بأنه متطرف
08/11/2019   4:37 م

بالفيديو.. “أمن الدولة” يوضح متى يمكن أن يوصف الشخص بأنه متطرف

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أوضحت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة متى يمكن أن يوصف الشخص بأنه متطرف، مبينة أن التطرف بكافة أشكاله يعد آفة مجتمعية يجب الحذر والتحذير منها.

وأبانت في مقطع فيديو توعوي أن التطرف هو مجاوزة الوسطية في تبني أي شيء أو رفضه، لافتة إلى الفرق بين التطرف والتفريط أو الانحلال.

وقالت إن هناك من يتشدد لمسائل بعينها، وهناك من يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع، وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن، مشيرة إلى أن كل هذه الأشكال تعد تطرفاً مرفوضاً يجب التكامل لمكافحته. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “أمن الدولة” يوضح متى يمكن أن يوصف الشخص بأنه متطرف

أخبار محلية
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