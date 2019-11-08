بالفيديو.. “أمن الدولة” يوضح متى يمكن أن يوصف الشخص بأنه متطرف

أوضحت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة متى يمكن أن يوصف الشخص بأنه متطرف، مبينة أن التطرف بكافة أشكاله يعد آفة مجتمعية يجب الحذر والتحذير منها.
وأبانت في مقطع فيديو توعوي أن التطرف هو مجاوزة الوسطية في تبني أي شيء أو رفضه، لافتة إلى الفرق بين التطرف والتفريط أو الانحلال.
وقالت إن هناك من يتشدد لمسائل بعينها، وهناك من يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع، وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن، مشيرة إلى أن كل هذه الأشكال تعد تطرفاً مرفوضاً يجب التكامل لمكافحته. وفق “أخبار 24”.
يعد #التطرف بكافة أشكاله آفة مجتمعية من المهم الحذر والتحذير منها. فهناك من يتشدد لمسائل بعينها وهناك من يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن. كل هذه الأشكال تطرف مرفوض نتكامل لمكافحته.#السعودية#نتكامل_للوطن pic.twitter.com/mPIiYm224Q
— الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة (@ce_pss) November 8, 2019