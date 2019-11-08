لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي.. “أمانة المدينة” تشرع في تنفيذ جسر على الدائري الثاني

شرعت أمانة المدينة المنورة في تنفيذ جسر على تقاطع طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز “الدائري الثاني”.
وأوضحت الأمانة أن المشروع يهدف للحد من الاختناقات المروية في التقاطع، وتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي ومسجد ميقات ذي الحليفة.
وأبانت أن الجسر سيكون بطول 855 متراً، بينما يصل عرضه إلى أكثر من 16 متراً، مشيرة إلى أن الجسر يعد من المشاريع المهمة بالمنطقة.
تشرع #أمانة_المدينة بتنفيذ جسر تقاطع طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه – مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز “الدائري الثاني” في #المدينة_المنورة. #خدماتنا_للمدينة_أمانة#وزارة_الشؤون البلدية والقروية pic.twitter.com/Dufr7a3ZXa
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) November 8, 2019
وفق “أخبار 24”.