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أخبار المناطق > لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي.. “أمانة المدينة” تشرع في تنفيذ جسر على الدائري الثاني
08/11/2019   4:35 م

لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي.. “أمانة المدينة” تشرع في تنفيذ جسر على الدائري الثاني

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شرعت أمانة المدينة المنورة في تنفيذ جسر على تقاطع طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز “الدائري الثاني”.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يهدف للحد من الاختناقات المروية في التقاطع، وتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي ومسجد ميقات ذي الحليفة.

وأبانت أن الجسر سيكون بطول 855 متراً، بينما يصل عرضه إلى أكثر من 16 متراً، مشيرة إلى أن الجسر يعد من المشاريع المهمة بالمنطقة.

وفق “أخبار 24”.

لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي.. “أمانة المدينة” تشرع في تنفيذ جسر على الدائري الثاني

أخبار المناطق
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