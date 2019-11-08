بالفيديو.. قرد يقتحم منزل مواطن ويثير الهلع بين أسرته

نشر مواطن مقطع فيديو لقرد يقتحم منزله أثناء غيابه، ويصيب بناته بالرعب والهلع، متوعدًا بقتله، حيث تباينت ردود فعل المغردين حول هذا الوعيد.
ويبين الفيديو الذي نشره المواطن حاكم مشعل المعلا عبر حسابه في “تويتر” القرد يتنقل بين فناء وسطح المنزل.
وعلق المواطن عليه قائلاً: “يا جماعة ابلشني قرد بالبيت عندي بالعمارة مرعب قلوب البنات صورنه لي، أنا أبي أرميه بس لاجيت ماشوفه ولادخلت داخل أو رحت مشوار اتصلوا بي، المشكلة عندي طفلة صغيرة عمرها سنتين ودايم تلعب بالحوش والله خايف لاياخذها”.
وتباينت التعليقات على الفيديو، حيث دعاه مغردون إلى التواصل مع الجهات المختصة وجمعيات الرفق بالحيوان وتسليمهم القرد وعدم قتله، بينما شجعه آخرون على قَتله للتخلص من إزعاجه.
ياجماعه ابلشني قرد بالبيت عندي
بالعماره مرعب قلوب البنات صورنه لي
انا ابي ارميه بس لاجيت ماشوفه
ولادخلت داخل او رحت مشوار اتصلوبي
المشكله عندي طفله صغيره عمرها سنتين
ودايم تلعب بالحوش والله خايف لاياخذها pic.twitter.com/E9ZgUQnnVs
— حاكم مشعل المعلا (@hakmalmualla) November 4, 2019
وفق”أخبار 24″.