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أخبار محلية > بالفيديو.. قرد يقتحم منزل مواطن ويثير الهلع بين أسرته
08/11/2019   4:31 م

بالفيديو.. قرد يقتحم منزل مواطن ويثير الهلع بين أسرته

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نشر مواطن مقطع فيديو لقرد يقتحم منزله أثناء غيابه، ويصيب بناته بالرعب والهلع، متوعدًا بقتله، حيث تباينت ردود فعل المغردين حول هذا الوعيد.

ويبين الفيديو الذي نشره المواطن حاكم مشعل المعلا عبر حسابه في “تويتر” القرد يتنقل بين فناء وسطح المنزل.

وعلق المواطن عليه قائلاً: “يا جماعة ابلشني قرد بالبيت عندي بالعمارة مرعب قلوب البنات صورنه لي، أنا أبي أرميه بس لاجيت ماشوفه ولادخلت داخل أو رحت مشوار اتصلوا بي، المشكلة عندي طفلة صغيرة عمرها سنتين ودايم تلعب بالحوش والله خايف لاياخذها”.

وتباينت التعليقات على الفيديو، حيث دعاه مغردون إلى التواصل مع الجهات المختصة وجمعيات الرفق بالحيوان وتسليمهم القرد وعدم قتله، بينما شجعه آخرون على قَتله للتخلص من إزعاجه.

وفق”أخبار 24″.

بالفيديو.. قرد يقتحم منزل مواطن ويثير الهلع بين أسرته

أخبار محلية
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