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أخبار محلية > تعرض مولودة لخلع في الكتف أثناء الولادة بمستشفى بيش.. ووالدها يتقدم بشكوى
08/11/2019   4:29 م

تعرض مولودة لخلع في الكتف أثناء الولادة بمستشفى بيش.. ووالدها يتقدم بشكوى

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تقدم مواطن بشكوى إلى صحة جازان ضد مستشفى بيش، يتهمه فيها بالتقصير والإهمال، والتسبب في خلع كتف طفلته أثناء الولادة وتجاهل علاجها، أو نقلها إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج اللازم.
وتروي الزوجة، أنها دخلت عند الخامسة من مساء الجمعة 19/2/1441هـ مستشفى بيش للولادة، وكشف عليها الطبيب وحولها لجناح التوليد، وتولت ممرضة توليدها وحدها دون مساعدة طبيب أو غيره، ولضيق قناة الولادة لم تتمكن الممرضة من إخراج المولودة، وطلبت المساعدة، وبعد جهود تمكنوا من سحب الطفلة.

وأضافت الزوجة، أنها لاحظت أن ابنتها لم تبك بعد الولادة مباشرة، وبعد ذلك أخذوها للحضانة، وعندما ذهبت لتراها لاحظت أنها بحالة سيئة، ولم تجد أي إجابة من المسؤولين أو الأطباء عن سبب سوء حالتها، ثم بعد إلحاح ومراجعات عدة أخبروها بأن مولودتها تعاني من خلع في الكتف، مشيرة إلى أنها طالبت بعلاجها لأن يدها لا تتحرك منذ الولادة.وفق “أخبار 24”.

من جانبه أكد متحدث صحة جازان محمد حسين دراج، أن مواطناً تقدم بشكوى ضد مستشفى بيش، يتهمه بالتسبب في خلع كتف طفلته أثناء الولادة وإهمال علاجها، مطالباً بعلاج طفلته، مبيناً أن التعامل يجري مع شكوى المواطن وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية.

تعرض مولودة لخلع في الكتف أثناء الولادة بمستشفى بيش.. ووالدها يتقدم بشكوى

أخبار محلية
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