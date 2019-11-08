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أخبار محلية > السفير الألماني بالمملكة: الشعب السعودي مضياف.. و2000 سائح ألماني زاروا السعودية
08/11/2019   4:30 م

السفير الألماني بالمملكة: الشعب السعودي مضياف.. و2000 سائح ألماني زاروا السعودية

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كشف السفير الألماني لدى المملكة يورغ راناو، أن هناك 2000 سائح ألماني زاروا المملكة بعد فتح التأشيرة السياحية، وأنه يتوقع أن العديد من السياح الإلمان سيأتون لاستكشاف هذا البلد الساحر بأنفسهم.

وقال السفير الألماني، إن الشعب السعودي مضياف ومرحب بالسياح، مبيناً أنه زار العديد من المواقع السياحية السعودية، وأنه أعجب بالمنطقة الشمالية الغربية لأنها ذات طبيعة خلابة ورائعة.

وأضاف، أن السياحة تترك آثارا إيجابية على العلاقات بين الشعبين السعودي والألماني، وأن هناك العديد من السعوديين قضوا إجازاتهم الصيفية في ألمانيا وتعرفوا على نمط الحياة في ألمانيا. وفق “أخبار 24”.

ولفت السفير الألماني إلى أن الاحتفال بالذكرى الثلاثين لسقوط حائط برلين سيكون غداً في التاسع من نوفمبر، وأن القنصل الألماني بجدة هولجر زلجر سينظم غداً بهذه المناسبة حفل استقبال في القنصلية بجدة، كما ستقيم السفارة الألمانية في الرياض والقنصلية في جدة أياماً ثقافية، تتضمن عروضاً متنوعة بينها معارض فنية وعروض موسيقية حية.

السفير الألماني بالمملكة: الشعب السعودي مضياف.. و2000 سائح ألماني زاروا السعودية

أخبار محلية
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