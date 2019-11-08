مصادر تكشف عن الأماكن المسموح فيها بارتداء ثوب النوم

كشفت مصادر عن الأماكن التي يسمح فيها ارتداء الرجال لثياب النوم، والتي لا يعد مرتديها مخالفاً للذوق العام في تلك الحالة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”مكة”، أن ثوب النوم مسموح به في الأسواق الشعبية، أو عند جلب غرض أو قضاء حاجة في مكان قريب من المنزل، بينما يمنع في المجمعات التجارية، والمستشفيات باستثناء أقسام الطوارئ، المناسبات والحفلات، النوادي والمماشي الرياضية، المباني الحكومية والشواطئ والحدائق العامة.
وأشارت إلى أن الشورت يمنع في المساجد والأسواق والمباني الحكومية، ويغرم مرتديه بحسب مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، فيما يسمح بارتدائه في النوادي الرياضية وشاطئ البحر أو الكورنيش المحاذي والممشى المخصص لممارسة رياضة المشي.
يُذكر أن لائحة الذوق العام حددت 19 مخالفة يُعاقَب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3 آلاف ريال، ودخلت اللائحة حيز التطبيق اعتباراً من 28 سبتمبر الماضي.