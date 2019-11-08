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اخبار رياضية > مدرب الهلال السابق: الآسيوية سرقت منا أمام سيدني ولو كان “الفار” موجود لفزنا 4-0
08/11/2019   11:10 ص

مدرب الهلال السابق: الآسيوية سرقت منا أمام سيدني ولو كان “الفار” موجود لفزنا 4-0

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أكد الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الهلال السابق، أن الفريق لم يخسر نهائي عام 2014 أمام سيدني الأسترالي، ولكن البطولة سرقت منه، مشيراً إلى أن تقنية الفيديو لو كانت موجودة وقتها لفاز بنتيجة كبيرة.

وقال ريجيكامب في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”على قناة “SBC”، إن الهلال كانت له 3 ركلات جزاء على الأقل في المباراة التي أقيمت في الرياض، والتي كان يجب أن تنتهي بفوز الهلال بثلاثة أو أربعة أهداف نظيفة.

وأضاف أن الحكم الياباني نيشمورا لم يحتسب حتى ركلة جزاء واحدة للهلال ولو كان فعل كان الهلال سيفوز بالنهائي، مبيناً أن الفريق يلعب حالياً بطريقة جيدة ولديهم مدرب رائع وهم يستحقون الفوز وعليهم فعل أي شيء من أجل ذلك. وفق “أخبار 24”.

مدرب الهلال السابق: الآسيوية سرقت منا أمام سيدني ولو كان “الفار” موجود لفزنا 4-0

اخبار رياضية
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