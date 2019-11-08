طبيبة تتسبب في ابتلاع مريضة لطقم أضراس .. والأخيرة تشكوها و”صحة مكة” تحقق

رفعت سيدة شكوى رسمية ضد طبيبة أسنان بأحد المستوصفات الخاصة بمكة، تتهمها بارتكاب خطأ طبي تسبب في ابتلاعها لطقم أضراس معدني أثناء محاولة الطبيبة تركيبه لها، ما تسبب في تعرضها لمضاعفات استدعت خضوعها لعملية لاستخراج الأضراس.
وطالبت السيدة وزارة الصحة بمحاسبة الطبيبة والمستوصف على الإهمال والأضرار التي لحقت بها بسبب الخطأ الطبي الذي ارتكبته الطبيبة وكاد أن يودي بحياتها.
وقالت السيدة إنه خلال قيام الطبيبة بتركيب الطقم لها حدث خلل وانخلع الطقم من مكانه وسقط داخل فهمها، وعندما حاولت الطبيبة إخراجه سقط من يدها في مجرى الحلق، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أنها أصيبت بصعوبة في التنفس وكادت أن تختنق، غير أن الطقم وجد طريقه إلى معدتها.
وأبانت أن الطبيبة لم تقدم لها أي مساعدة لإخراج الأضراس أو تكترث بما أصابها من آلام، ولم تصف لها أي دواء، بل طلبت منها أخذ مقاسات جديدة لإعداد طقم أضراس آخر لتركيبه لها.
وأضافت السيدة أنه بعد عودتها للمنزل شعرت بآلام شديدة في البطن ما اضطرها لمراجعة الأطباء في أحد المستوصفات بمكة، والذي حولها بدوره إلى مستشفى حراء وهناك أجريت لها صور أشعة بينت التصاق الأضراس بجدار المعدة، وأنه لا سبيل سوى إجراء عملية بالمنظار لاستخراج الأضراس، فكان ذلك.
من جهته، أكد متحدث صحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي، تلقيهم شكوى المريضة وأنه تم تشكيل لجنة للاطلاع على الملف الطبي للمريضة للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الطبيبة، لافتاً إلى أنه في حال التأكد من وجود خطأ أو إهمال ستحال القضية إلى الهيئة الطبية الشرعية للنظر فيها.