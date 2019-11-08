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أخبار محلية > مصادر: انتهاء التحقيقات مع موظفين ورجال أعمال بوقائع فساد.. ومحاكمتهم قريباً
08/11/2019   11:09 ص

مصادر: انتهاء التحقيقات مع موظفين ورجال أعمال بوقائع فساد.. ومحاكمتهم قريباً

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أفادت مصادر بأن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في قضية اتهام 12 شخصاً، بينهم موظفون حكوميون ورجال أعمال بوقائع فساد مالي وإداري انتهى فعلياً، لافتةً إلى أن محاكمتهم خلال الأيام المقبلة.

وقالت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، إن النيابة العامة قدمت خلال التحقيقات 110 أدلة وقرائن على المتهمين، كما جرى استجواب أكثر من 40 شاهداً بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون وحاليون ومتقاعدون.

وأضافت أن النيابة العامة ضبطت خلال تفتيش مقار المتهمين وثائق ومستندات كشفت عن تورط العديد في قضايا فساد إداري، إلى جانب تتبع عشرات الحسابات البنكية للمتهمين.

ولفتت إلى أن النيابة وجهت للمتهمين تهم غسل أموال ورشاوى بقرابة 90 مليون ريال، وإتلاف مستندات والتستر على بعضهم ومقاومة رجال الضبط.

مصادر: انتهاء التحقيقات مع موظفين ورجال أعمال بوقائع فساد.. ومحاكمتهم قريباً

أخبار محلية
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