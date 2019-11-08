نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الجهني”: الحالة الممطرة بمناطق المملكة تستمر 20 يوماً.. وتبدأ اليوم بشكل خفيف
08/11/2019   11:05 ص

“الجهني”: الحالة الممطرة بمناطق المملكة تستمر 20 يوماً.. وتبدأ اليوم بشكل خفيف

+ = -
1145

توقع المختص في شؤون الطقس، زياد الجهني، أن تستمر الحالة الممطرة التي تشهدها معظم مناطق المملكة لمدة 20 يوماً، على أن تتنقل ما بين شمال وشرق وغرب ثم الوسطى والجنوب بشكل تدريجي.

وقال الجهني إن الحالة ستبدأ اليوم (الجمعة) بشكل خفيف ومن ثم تتصاعد قوتها منتصف الأسبوع.

وأضاف أن الحالة ستظهر بقوة في الحدود الشمالية وحائل والقصيم وتبوك والشرقية، مع استمرار الأمطار على مرتفعات غرب وجنوب غرب المملكة خلال تلك الفترة.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن هيئة الأرصاد قد أفادت بأن معظم مناطق المملكة ستمر بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار، وهطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة، بدءاً من اليوم.

“الجهني”: الحالة الممطرة بمناطق المملكة تستمر 20 يوماً.. وتبدأ اليوم بشكل خفيف

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885072642.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.