“الجهني”: الحالة الممطرة بمناطق المملكة تستمر 20 يوماً.. وتبدأ اليوم بشكل خفيف

توقع المختص في شؤون الطقس، زياد الجهني، أن تستمر الحالة الممطرة التي تشهدها معظم مناطق المملكة لمدة 20 يوماً، على أن تتنقل ما بين شمال وشرق وغرب ثم الوسطى والجنوب بشكل تدريجي.
وقال الجهني إن الحالة ستبدأ اليوم (الجمعة) بشكل خفيف ومن ثم تتصاعد قوتها منتصف الأسبوع.
وأضاف أن الحالة ستظهر بقوة في الحدود الشمالية وحائل والقصيم وتبوك والشرقية، مع استمرار الأمطار على مرتفعات غرب وجنوب غرب المملكة خلال تلك الفترة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هيئة الأرصاد قد أفادت بأن معظم مناطق المملكة ستمر بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار، وهطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة، بدءاً من اليوم.