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اخبار رياضية > #ناشئين_الشعلة يستضيف “الروضة” غداً علي الملعب الرئيسي بالنادي
07/11/2019   10:50 م

#ناشئين_الشعلة يستضيف “الروضة” غداً علي الملعب الرئيسي بالنادي

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يستضيف ناشئين الشعلة غداً الجمعة فريق الروضة على الملعب الرئيسي بنادي الشعلة ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للناشئين.

#ناشئين_الشعلة يستضيف “الروضة” غداً علي الملعب الرئيسي بالنادي

اخبار رياضية
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