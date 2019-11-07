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أخبار الخرج > بعد فوزه علي الصقور.. #الشعلة يتأهل رسمياً لدور الــ 32 في كأس خادم الحرمين الشرفين (صور)
07/11/2019   10:41 م

بعد فوزه علي الصقور.. #الشعلة يتأهل رسمياً لدور الــ 32 في كأس خادم الحرمين الشرفين (صور)

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انتهي لقاء الشعلة والصقور بفوز الفريق الاول لكرة القدم بالخرج بهدف دون مقابل سجله اللاعب ممادو سورو في الدقيقة الثامنة والستين من زمن المباراة ، وبذلك يتأهل الفريق لدور ال 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين .

بعد فوزه علي الصقور.. #الشعلة يتأهل رسمياً لدور الــ 32 في كأس خادم الحرمين الشرفين (صور)

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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