التعليم” و”الثقافة” تتفقان على إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم.. وتشغيل مسارح المدارس والجامعات

عقد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان – اليوم (الخميس) في مقر الوزارة بالدرعية – اجتماعاً مع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.
وشهد الاجتماع اتفاقاً مبدئياً بين وزارتي التعليم والثقافة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ومن ذلك: التعاون بين الوزارتين في إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي.
كما شمل الاتفاق المبدئي نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، التي ستتولى التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية بشأن البرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون. وفق “أخبار 24”.
كما اتفق الوزيران كذلك على إجراء دراسة لنقل إنشاء وإصدار التصاريح للمعاهد والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون إلى وزارة الثقافة، وتشغيل وزارة الثقافة لمرافق وزارة التعليم كالمسارح المدرسية والجامعية.