مدير جسر الملك فهد: تطبيق مشروع النقطة الواحدة قريباً.. ولا زيادة في رسوم الجسر في الوقت الحالي

أوضح المدير العام لجسر الملك فهد عماد المحيسن، أن مشروع تطبيق النقطة الواحدة في منفذ الجسر بات في مراحله النهائية وسيختزل الإجراءات بنسبة 50%، نافياً في الوقت ذاته أن يكون هناك أي زيادة في رسوم الجسر في الوقت الحالي.
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة “الأيام” البحرينية، أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وضعت 3 خطط لتطوير الجسر على ثلاث مراحل، تهدف لمواكبة الزيادة التي تقدر بنحو 10% سنوياً في أعداد المسافرين.
وأشار إلى أن الجسر لن يكون قادراً على مواكبة الزيادة في أعداد المسافرين وحركة التنقل بين البلدين بعد العام 2031، لافتاً إلى أن خطة تطوير الجسر على المدى القصير، والتي من المقرر الانتهاء منها هذا العام، تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية إلى 2400 سيارة في الساعة، ورفع الطاقة الاستيعابية على عدة مراحل.
وحول مشروع المرفق السياحي في الجانبين السعودي والبحريني، والذي يحتوي على مجموعة مطاعم ومركز للمعلومات، والذي توقف لأسباب مالية تخص المقاول، ذكر أن المؤسسة توصلت إلى حلول ويتوقع أن يُنتهى منه خلال الأشهر الثلاثة القادمة.