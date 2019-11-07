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أخبار محلية > قطاع النقل البحري يشهد تخريج أول ضابطة ملاحة سعودية
07/11/2019   10:31 م

قطاع النقل البحري يشهد تخريج أول ضابطة ملاحة سعودية

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قال نائب رئيس الهيئة العامة للنقل للقطاع البحري فريد القحطاني إن المرأة السعودية موجودة في قطاع النقل البحري وإن أحد أهداف المنظمة البحرية العالمية هو تمكين المرأة.

وأضاف – في حديث على هامش مؤتمر “التنمية البحرية المستدامة 2030 ومابعده” الذي اختتم أعماله اليوم ا(لخميس) – أن السعوديات الموجودات في قطاع النقل البحري يعملن في شركات إدارة الموانئي وشركات إدارة البضائع، وفي مناولة البضائع وأقسام الموارد البشرية.

وأشار القحطاني إلى تخريج أول امرأة سعودية كضابطة ملاحة بحرية، لافتاً إلى أن المملكة قد تشهد افتتاح كليات أو أقسام للدراسات البحرية تستقبل الراغبات في العمل في النقل البحري أسوة بدول العالم.وفق “أخبار 24”.

قطاع النقل البحري يشهد تخريج أول ضابطة ملاحة سعودية

أخبار محلية
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