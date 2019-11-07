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أخبار محلية > تنازلت والدة القتيل وأبناؤه.. مساعي أمير الباحة تُنقذ شقيقين من القصاص
07/11/2019   10:31 م

تنازلت والدة القتيل وأبناؤه.. مساعي أمير الباحة تُنقذ شقيقين من القصاص

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تنازلت أم وأبناء القتيل معيض الزهراني عن حقهم في القصاص لوجه الله، من شقيقين حُكم عليهما بذلك، بعد مساعٍ قادها أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز.

وأوضحت إمارة الباحة أن شفاعة أمير المنطقة تكللت بالنجاح بعد جهود حثيثة ومتابعة منه شخصياً، وبعد أن التقى بذوي القتيل وتنازلت والدة وأشقاء وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجينين طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله.

من جهتهم عبر ذوو السجينين عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لأمير الباحة على شفاعته لدى أولياء الدم وجهوده في السعي من أجل إقناعهم بالتنازل، وهذا ما تحقق، سائلين الله أن يكتب ذلك في موازين حسناته.وفق “أخبار 24”.

تنازلت والدة القتيل وأبناؤه.. مساعي أمير الباحة تُنقذ شقيقين من القصاص

أخبار محلية
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