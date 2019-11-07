أعلنت وزارة التعليم اليوم الخميس، أنها بصدد استلام 13 مشروعاً تعليمياً في عدد من مناطق الممملكة خلال نوفمبر الجاري، بهدف زيادة المباني المدرسية بطاقة استيعابية 7740 طالب وطالبة.
وأوضح وكيل الوزارة للمشاريع التعليمية عبدالرحمن الشايع بأن القائمة المتوقع استلامها تضم 5 مشاريع في الرياض بطاقة استيعابية تبلغ 2400 طالباً و1620طالبة بنسبة إنجاز تبلغ 100%.
كما تضم مشروع مبنى تعليمي للبنات في محافظة الزلفي بطاقة استيعابية تبلغ 120 طالبة ونسبة إنجاز 97%، وكذلك مشروع تعليمي للبنات في محافظة شقراء بطاقة استيعابية تبلغ 180 طالبة ونسبة انجاز 97%.
وفي مكة المكرمة سيتم استلام مشروعين تعليميين بطاقة استيعابية تبلغ 840 طالبا و420 طالبة ونسبة إنجاز 100%، ومشروع واحد للبنات في محافظة جدة بطاقة استيعابية 840 طالبة ونسبة انجاز 97%.
إلى جانب مشروع تعليمي في ينبع يستوعب 780 طالباً وآخر في عسير يستوعب 180طالبة بنسبة انجاز تبلغ 98%، والانتهاء من تسليم مشروع تعليمي للبنات في محافظة تبوك بطاقة استيعابية تبلغ 360 طالبة ونسبة انجاز 100%.
وفق “أخبار 24”.