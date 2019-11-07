نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مُنع من السفر.. لاعب النصر حمدالله يتلفظ على موظفة أمن بمطار الرياض بسبب تفتيش زوجته
07/11/2019   10:29 م

مُنع من السفر.. لاعب النصر حمدالله يتلفظ على موظفة أمن بمطار الرياض بسبب تفتيش زوجته

+ = -
963

كشفت مصادر أن نتائج التحقيقات في قضية تلفظ محترف النصر المغربي عبد الرزاق حمدالله، على موظفة أمن برتبة رقيب في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، انتهت، وجارٍ إحالتها للنيابة العامة، وسط محاولات من إدارة النادي لاحتواء الموقف.

وأوضحت المصادر، أن عبد الرزاق حمدالله تشاجر لفظياً مع الموظفة، بعد أن مرت زوجته تحت جهاز التفتيش الأمني ما استفز زوجها كون الزوجة حاملاً.

وأضافت أن الموظفة رفضت التنازل، وقالت إن حمدالله وجه كلمات نابية لها، وإنه تجاوز الاحترام، وحاول الدخول لمناطق التفتيش الخاصة بالنساء، فيما نفى اللاعب ذلك. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه تمت مراجعة الكاميرات، ورفع تقرير متكامل للجهات المختصة بعد أخذ أقوال الطرفين، ومنع اللاعب من السفر، في الوقت الذي تجري فيه إدارة النصر محاولات لاحتواء الأزمة مع الموظفة وإقناعها بالتنازل عن القضية.

مُنع من السفر.. لاعب النصر حمدالله يتلفظ على موظفة أمن بمطار الرياض بسبب تفتيش زوجته

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885072548.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.