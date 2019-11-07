اتفاقية بين “التقاعد” و”الخطوط السعودية” لمنح المتقاعدين تخفيضاً على أسعار التذاكر

وقّعت المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية اليوم الخميس، اتفاقية شراكة يُمنح بموجبها المتقاعدون والمستفيدون من عملاء المؤسسة تخفيضاً بنسبة 10% على أسعار تذاكر درجة الضيافة لجميع الوجهات الداخلية والدولية.
وتنص الاتفاقية على منح الخطوط السعودية هذا التخفيض للمتقاعدين والمستفيدين طوال العام، وإلى جميع وجهاتها الداخلية والدولية، إضافة إلى خصم خاص بنسبة 10% أيضاً على باقات برنامج عطلات السعودية، التي تشمل إلى جانب تذاكر السفر المواصلات والجولات السياحية والإقامة في آلاف الفنادق والمنتجعات حول العالم.
وأوضح مساعد محافظ المؤسسة للشؤون التأمينية سعود الجهني أن الاتفاقية تعكس جهود المؤسسة لتقديم خدمات متميزة لعملائها بالتعاون مع شركاء المؤسسة في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدم أكثر من 370 عرضاً خاصاً للمتقاعدين يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال الموقع الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أكد مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة خالد الحزيم، أن سريان التخفيض بدأ فور توقيع الاتفاقية، حيث تم تصميم وتجهيز بوابة خاصة بخدمات المتقاعدين عبر الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية، توفر جميع الخدمات بداية من استعراض جداول الرحلات، والتحقق من أهلية المستفيد، وإجراء الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة.