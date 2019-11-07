تسبب انذار خاطي انطلق في إحدى المدارس المتوسطة للبنات بشرق بالرياض، في إصابة 13 طالبة بحالات هلع وخوف.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، عند الحادية عشرة صباح أمس الأربعاء تقريباً، يفيد بوجود حالة إغماء واحدة بالمدرسة.
وأبان أن أكثر من 5 فرق إسعاف و5 فرق تدخل سريع باشرت الموقع، حيث تم مباشرة 13 حالة هلع وخوف لطالبات تم العلاج اللازم لهن بالموقع والتأكد من علاماتهن الحيوية.
وأوضح أنه عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع اضطرت للبقاء لنحو 7 دقائق خارج المدرسة حتى تم السماح لها بالدخول لمباشرة الحالات المصابة.
من جهته، ذكر الدفاع المدني أن 11 فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر باشرت 13 حالة هلع وخوف في أحدى مدارس شرق الرياض للبنات، بسبب انذار خاطئ للحريق.
وفق “أخبار 24”.