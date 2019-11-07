“الهلال” يختار “النعيمة” لحمل كأس دوري أبطال آسيا قبل مواجهة “أوراوا”

اختارت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قائد فريقها السابق صالح النعيمة، لحمل كأس دوري أبطال آسيا إلى ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
وسيدخل النعيمة حاملاً الكأس قبل بداية مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، وفقاً لـ”الرياضية”.
ويستضيف الهلال مساء السبت القادم فريق أوراوا، ضمن منافسات ذهاب دوري أبطال آسيا، قبل أن يحل ضيفًا عليه، يوم 24 نوفمبر الجاري.
واختتم الفريق تدريباته يوم أمس الأربعاء والتي تركزت على الجوانب الفنية والجمل التكتيكية، ومن المقرر أن يُجري اليوم الخميس مراناً مغلقاً تأهباً للنهائي الآسيوي.