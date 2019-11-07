قابلت جماهير الهلال تصريحاً أدلى به الرئيس السابق لنادي النصر سعود آل السويلم باستياء شديد، وذلك عندما تمنى فوز “أوراوا” الياباني على الهلال في مباراتهما القادمة ضمن ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا.
وكان آل سويلم ظهر في مقطع فيديو متداول عقب فوز النصر على الفيصلي مساء أمس الأربعاء، بهدفين دون مقابل، مباركاً الفوز للنصر قائلاً: “مبروك الفوز للنصر وعقبال الدوري والكأس” وأردف قائلاً: “وبالطبع أتمنى الفوز لأوراوا”.
يذكر أن الهلال سيلتقي “أوراوا” الياباني السبت المقبل، بملعب جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب النهائي الآسيوي، فيما تقام مباراة الإياب بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم 24 نوفمبر الجاري.
وفق “أخبار 24”.