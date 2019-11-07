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اخبار رياضية > تين كات يطالب بحسم ملف «روما»
07/11/2019   1:28 م

تين كات يطالب بحسم ملف «روما»

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طلب مدرب فريق الاتحاد تين كات من إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي حسم أمر تمديد عقد اللاعب رومارينهو من أجل المحافظة على مكتسبات الفريق، إذ يعتبره أحد ركائز الفريق الاتحادي، وسبق للمدرب الهولندي أن أشرف فنيا على رومارينهو إبان عمله مدربا لفريق الجزيرة الإماراتي

من جانب آخر، بدأ المدرب تين كات مهمات عمله الفني أمس، وسيقود الفريق الاتحادي في مباراة الرياض غدا (الجمعة) على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات دور 64 في كأس الملك للموسم الحالي، وسينهي المدرب الاتحادي الجديد تحضيراته الفنية للقاء الرياض بإجراء مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة. وفق “عكاظ”.

تين كات يطالب بحسم ملف «روما»

اخبار رياضية
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