غيابات كبيرة تلغي معسكر الأهلي الخارجي

يتجه السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي لإلغاء فكرة المعسكر الخارجي القصير خلال فترة توقف منافسات الدوري السعودي، وذلك بدعوى الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق نتيجة الاستدعاءات الدولية للاعبين.
وسيغيب عن قائمة الأهلي 16 لاعبا «دفعة واحدة» بسبب استدعاءات للمنتخب السعودي الأول الذي اختار ثلاثة لاعبين للانضمام إلى صفوفه، وهم محمد العويس حارس المرمى وعبد الفتاح عسيري لاعب خط الوسط الدولي وزميله محمد خبراني مدافع الفريق والمنتخب السعودي الأولمبي، بجانب اللاعبين الأجانب المنضمين لمنتخباتهم، وهم السوري عمر السومه والجزائري يوسف بلايلي والبوسني الفيس ستاريش ومهاجم الرأس الأخضر ديجانيني تفاريس الذي تم استدعاؤه مؤخرا للقائمة النهائية لمواجهتي الكاميرون وموزمبيق بعد أن تم استبعاده خلال الاستدعاء الأخير في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب الإصابة.
وينتظر أن يجتمع الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالمدرب السويسري كريستيان غروس لمناقشته حول هذا الأمر.
من جهة أخرى أبدى غروس رضاه عن الأداء المقدم من اللاعبين خلال المباراة الافتتاحية للفريق في مسابقة الكأس بعد الانتصار على فريق الجندل بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهم أول من أمس ضمن مواجهات دور الـ64 لمسابقة كأس الملك، آخذا في الاعتبار أنها المباراة الرسمية الأولى خلال هذا الموسم لعدد من الأسماء التي شاركت في المواجهة، بجانب أن عددا من اللاعبين يشاركون مع بعضهم لأول مرة، وهو ما وضح تأثيره خلال الشوط الأول للمباراة، مؤكدا ثقته أن الجميع لديهم المزيد لتطوير مستوياتهم الفنية في ظل الحاجة لجميع اللاعبين في منافسات الموسم الرياضي الحالي. وفق “الشرق الأوسط”.
من جهة ثانية منح غروس 4 أيام راحة للاعبين عن أداء التدريبات على أن يعاودوا تدريباتهم الأحد المقبل، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي تحضيرا للمواجهات التي تلي فترة التوقف، والتي ينتظر أن يخوض خلالها مباراة تجريبية أمام نادي الفيحاء على ملعب النادي بجدة، بينما تلقى النادي طلبا من نادي الوحدة لخوض مباراة تجريبية خلال فترة التوقف، وينتظر أن يوافق الجهاز الفني على إقامتها.