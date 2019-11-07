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أخبار محلية > بريطانيا: السجن 4 أعوام ونصف لسعودية أدينت بتسميم طفل بالإنسولين
07/11/2019   1:26 م

بريطانيا: السجن 4 أعوام ونصف لسعودية أدينت بتسميم طفل بالإنسولين

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أدانت محكمة بريطانية مواطنة سعودية بتسميم أحد الأطفال عمدا باستخدام الإنسولين، وقضت عليها غيابيا بالسجن أربع سنوات ونصف.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المواطنة البالغة من العمر 29 عاما، اتهمت هي وزوجها (38 عاما)، بحقن أحد الأطفال بكميات كبيرة وخطيرة من الإنسولين في المستشفى رغم معرفتهما بطرق استخدامه.

وأوضحت أن الطفل الذي كان يعالج من السكر لم يكن بحاجة لتلك الكميات من الإنسولين، مشيرة إلى أنه تعرض لهبوط حاد كاد يتسبب في وفاته. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن المواطنة كانت قد نفت خلال التحقيق معها، التهم الموجهة إليها بتعمد إيذاء الطفل، غير أن المحكمة أدانتها بالواقعة وحكمت عليها غيابيا بالسجن أربعة أعوام ونصف، فيما برأت الزوج من التهم المنسوبة إليه.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الزوجين كانا تحت الكفالة المشروطة، إلّا أنهما اختفيا، وأن الشرطة تبحث عنهما، مشيرة إلى أن تحقيقات الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن جميع متعلقات الزوجين جرى إرسالها إلى المملكة عن طريق البريد.

بريطانيا: السجن 4 أعوام ونصف لسعودية أدينت بتسميم طفل بالإنسولين

أخبار محلية
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