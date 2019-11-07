محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على سعودي بتهمة جلب مخدرات للاتجار بها

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على مواطن سعودي تورط في جلب وحيازة هيروين وحشيش و”ماريجوانا” عبر مطار الغردقة الدولي.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على المواطن السعودي (40 سنة) لدى وصوله إلى البلاد قادما من إحدى الدول الأجنبية، بعد أن ضبطت بحوزته قالباً من مخدر “الهيروين” يزن كيلوجراماً، بالإضافة إلى أقراص لعقار ا”لأوكستاسي” المخدر، ولفافات “الماريجوانا”، وقطعة من مخدر الحشيش.
وأصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر أمس الأربعاء حكمها بالسجن المؤبد بحق المتهم بعد أن اعترف بحيازة المواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد الاتجار بها. وفق “أخبار 24”.