الإمارات تعيد انتخاب الشيخ خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة

جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الثقة بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد، لولاية رابعة مدتها 5 سنوات وفقاً لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن ثقته بالقيادة الرشيدة لرئيس الدولة، متمنيا له التوفيق لمواصلة قيادة البلاد على النهج الذي يعزز دعائم نهضة الوطن ومكتسباته، ويحقق طموحات شعبه.
يذكر أن الشيخ خليفة بن زايد كان قد انتخب رئيساً لدولة الإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في الثالث من نوفمبر 2004، وهو كان قد رافق الشيخ زايد بن سلطان في مرحلة تأسيس الدولة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي قبل أن يتسلم قيادة الدولة بعد وفاة المؤسس.وفق “أخبار 24”.