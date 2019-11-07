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أخبار المناطق > وفـاة الفنان المصري الشاب هيثم زكي في منزله بشكل مفاجئ
07/11/2019   6:57 ص

وفـاة الفنان المصري الشاب هيثم زكي في منزله بشكل مفاجئ

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تـوفي اليوم (الخميس)، الفنان المصري هيثم أحمد زكى داخل منزله بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة.

واضطرت الجهات الأمنية إلى فتح منزل الفنان المتـوفى بالقوة بعد انقطاع الاتصالات منه؛ حيث اكتشفت وفـاته جراء هبوط حاد بالدورة الدموية.

وتشير التفاصيل إلى أن الفنان هيثم زكي شعر بتعب مفاجئ فقرر التوجه إلى أحد الأطباء ومن ثم عاد إلى المنزل وانقطعت اتصالاته بالجميع، قبل أن تُكتشف وفـاته من قبل الجهات الأمنية. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن الراحل يبلغ من العمر 34 عاماً وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، حيث بدأ مشواره الفني عام 2006 بفيلم “حليم”، لكن شهرته كانت بأدائه بطولة فيلم “البلياتشو”، قبل أن يختتم أعماله بمسلسل “علامة استفهام” في رمضان الماضي.

وفـاة الفنان المصري الشاب هيثم زكي في منزله بشكل مفاجئ

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