حمد المانع وزير الصحة الأسبق: شركات التأمين في السعودية محظوظة.. لهذه الأسباب

علّق وزير الصحة السابق حمد المانع على وضع شركات التأمين في المملكة، مفيداً بأن الوزارة في عهده قامت بضم 8 ملايين مواطن إلى نظام التأمين على مدار عامين ونصف العام مدة شغله للمنصب.
جاء ذلك في لقاء له اليوم الأربعاء في برنامج “معالي المواطن”، حيث أكّد المانع أن شركات التأمين وعددها 26 شركة في المملكة محظوظة لقلة كبار السن، فيمثّل من تتراوح أعمارهم من 18- 35 عاماً نسبة 60% من المواطنين.
وأضاف: ولا تتعدّى نسبة من تجاوزوا الـ 70 عاماً من المواطنين نسبة 3.5%، كما يتراوح متوسط عمر المواطن السعودي ما بين 74- 75 سنة وهو المعدّل الذي يقترب من متوسط عمر المواطن الياباني الذي يتراوح عمره ما بين 84-85 سنة.
وتابع: بالرغم من ذلك ما زالت بعض الشركات لا تعمل بكفاءة على رعاية المواطن السعودي المؤمّن عليه، والذي يأتي ضمن 11 مليوناً و302 ألف شخص مؤمّن عليه بالمملكة بما فيهم الأجانب.حسب “أخبار 24”.
وأكّد المانع بأنه كلما طالت الفترة التي تشارك فيها تلك الشركات زادت التكلفة على الدولة في رعاية أبنائها، حيث تنفق الدولة على القطاع الصحي بصفة عامة نحو 150 مليار ريال، والتي يتوقّع لها أن تصل إلى 300 مليار ريال مع حصول زيادة في عدد السكان.
حمد المانع وزير الصحة سابقاً: شركات التأمين في السعودية محظوظة.. لهذه الأسباب
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— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٦ نوفمبر ٢٠١٩