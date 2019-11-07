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أخبار محلية > “الترفيه” تقيم “معرض الرياض للسيارات” مع فعاليات متنوعة للزوار
07/11/2019   6:54 ص

“الترفيه” تقيم “معرض الرياض للسيارات” مع فعاليات متنوعة للزوار

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تنظيم “معرض الرياض للسيارات” والذي يُعد الأول من نوعه، والذي يهتم بعرض جميع أنواع السيارات، ليكون الوجهة المثالية للشغوفين المتحمسين للسيارات.

وأوضحت أن المعرض سيكون قريباً، حيث عرضت مقطعاً تصورياً لما سيتضمنه من فعاليات وعرض لموديلات السيارات، والزوار من جميع الأعمار، المهتمين بالسيارات الحديثة أو الكلاسيكية أو سيارات السباق أو الهجين.

وسيتيح المعرض لضيوفه فعاليات القيادة وحضور المزادات وغيرها من الأحداث المثيرة، إضافةً إلى مقابلة المشاهير، والتقاط الصور مع سيارات فريدة من نوعها هي الأغلى في العالم. وفق “أخبار 24”.

 

“الترفيه” تقيم “معرض الرياض للسيارات” مع فعاليات متنوعة للزوار

أخبار محلية
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