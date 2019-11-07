“الترفيه” تقيم “معرض الرياض للسيارات” مع فعاليات متنوعة للزوار

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تنظيم “معرض الرياض للسيارات” والذي يُعد الأول من نوعه، والذي يهتم بعرض جميع أنواع السيارات، ليكون الوجهة المثالية للشغوفين المتحمسين للسيارات.
وأوضحت أن المعرض سيكون قريباً، حيث عرضت مقطعاً تصورياً لما سيتضمنه من فعاليات وعرض لموديلات السيارات، والزوار من جميع الأعمار، المهتمين بالسيارات الحديثة أو الكلاسيكية أو سيارات السباق أو الهجين.
وسيتيح المعرض لضيوفه فعاليات القيادة وحضور المزادات وغيرها من الأحداث المثيرة، إضافةً إلى مقابلة المشاهير، والتقاط الصور مع سيارات فريدة من نوعها هي الأغلى في العالم. وفق “أخبار 24”.
#تخيل تدخل مكان فيه كل السيارات اللي تخطر ببالك 🏁
قررريب بتشوفون كل اللي تحلمون فيه بـ #معرض_الرياض_للسيارات 🤩🔥#موسم_الرياض pic.twitter.com/M438a9SNjZ
— عيشها وتخيّل | Enjoy Saudi (@Enjoy_Saudi) ٦ نوفمبر ٢٠١٩