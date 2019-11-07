أرملة سبعينية تُعاني من “داء الفيل” وتعيش وحيدةً في مسكن متهالك بالعرضيات

ناشد أحد أقارب أرملة سبعينية تُعاني من تورم لمفاوي من الدرجة الرابعة “داء الفيل” في العرضيات بمكة المكرمة، وزير الصحة توفيق الربيعة بالنظر لحالتها ونقلها لمستشفى متخصص للعلاج.
وتعيش الأرملة المسنّة سهلة العامري وحيدة في مبنى متهالك في محافظة العرضيات، حيث لا تستطيع الوقوف مع وزن يفوق 300 كجم ولتفشّي المرض بأطرافها السفلية التي تشوهت بشكل كبير.
وأكّد قريبها عبدالله الشمراني، وفقاً لـ”سبق”، بأنه يسعى منذ أكثر من 10 سنوات للعلاج في مستشفيات المنطقة، إلا أنه تم رفض الحالة مراراً، الأمر الذي انعكس على نفسية المريضة البالغة من العمر 75 عاماً.
وأضاف: “ترفض الطعام ولا تستطيع النوم وتبكي من شدة الألم، خصوصاً بعد تغيّر لون جلدها للّون الأسود مع زيادة في السمك والخشونة، حيث يوجد دائماً على فراشها آثار سوائل ودماء”.