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أخبار الخرج > بالصور.. انطلاق دورة نظام الجودة ios9001 في #جمعية_البر_الخيرية_بالخرج
07/11/2019   6:45 ص

بالصور.. انطلاق دورة نظام الجودة ios9001 في #جمعية_البر_الخيرية_بالخرج

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انطلقت اليوم في #جمعيةالبرالخيرية_بالخرج دورة نظام الجودة ios9001 التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع جودته ضمن برامج الجمعية لتطوير بيئة العمل.

بالصور.. انطلاق دورة نظام الجودة ios9001 في #جمعية_البر_الخيرية_بالخرج

أخبار الخرج
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