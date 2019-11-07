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أخبار الخرج > بالصور.. مجلس صلح في محكمة التنفيذ
07/11/2019   6:36 ص

بالصور.. مجلس صلح في محكمة التنفيذ

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تم بفضل الله ثم بدعم مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله عقد مجلس صلح في محكمة التنفيذ بالرياض بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العثمان والشيخ عبدالكريم علي مرشد والشيخ حسين
بن علي الحضرمي وأعيان آخرون وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل بين الطرفين لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الشيوخ الحاضرين بدون مقابل ولا قيد ولا شرط.
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله ونشكره على إتمام هذا الصلح ، والفضل في ذلك لله سبحانه ثم لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله ولسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله مشيدين في هذا المجال بجهود معالي رئيس المجلس الاعلى للقضاء وزير العدل
كما لا ننسى جهود صحيفة الخرج الاكترونية بقيادة رئيس تحريرها الإعلامي المتميز الاستاذ سعود الضحوك وفقه الله والتي تقوم بتغطية مجالس الصلح في جميع المناطق ، كما شكرا ابن خرصان والعقيلي الشيوخ والأعيان الحاضرين وأطراف القضية ، سائلين الله ان يديم النعم الدينية والدنيوية على بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة حفظهم الله .

بالصور.. مجلس صلح في محكمة التنفيذ

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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