م.أحمد البكيري ود.مصلح العنزي يتفقدون عدداً من الحدائق بالمحافظة

قام رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد البكيري و رئيس المجلس البلدي بالمحافظة د. مصلح العنزي بجولة تفقدية على عدد من الحدائق والمرافق العامة بالمحافظة، وذلك للاطلاع على تجهيزاتها ومرافقها وسير العمل فيها، والوقوف على عدد من الحدائق التي تم تأهيلها ضمن مشاريع البلدية الخاصة بالتشجير ضمن خطط البلدية، ليستفيد المواطنين والمقيمين والزوار، وقد وجّه سعادة المهندس أحمد البكيري إدارة الحدائق بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة الحدائق ومرافقها ومحتوياتها والعمل على صيانتها وتوفير كافة وسائل السلامة لمرتاديها.
واوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي أ.فهد العتيبي أن العمل تكاملي مع البلدية التي تقوم بجهود كبيره في تأهيل المتنفسات الطبيعية والمساحات الخضراء من حدائق عامة بجاهزية عالية وننوه على أهمية الدور المشترك للمواطن بما يحقق ديمومة الحدائق والمتنزهات للمواطنين وعائلاتهم و الحفاظ عليها
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