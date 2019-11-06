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اخبار رياضية > كأس دوري أبطال آسيا يصل الرياض
06/11/2019   8:43 م

كأس دوري أبطال آسيا يصل الرياض

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وصل في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء كأس دوري أبطال آسيا إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

ويستضيف الهلال، مساء السبت القادم، فريق أوراوا رد ديموندز الياباني، ضمن منافسات ذهاب دوري أبطال آسيا، قبل أن يحل ضيفًا عليه، يوم 24 نوفمبر الجاري.

وكشف الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي، أن كأس دوري الأبطال، سيكون متواجد في ملعب جامعة الملك سعود، خلال مواجهة الذهاب بين الهلال وأوراوا. وفق “الرياض”.

جدير بالذكر أن الهلال، يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، لأول مرة بالمسمى الجديدة، وللمرة الثالثة في تاريخه.

كأس دوري أبطال آسيا يصل الرياض

اخبار رياضية
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