بالفيديو.. بـ 9 لاعبين.. التعاون يلتهم الرائد في «ديربي القصيم»

واصل فريق التعاون الأول لكرة القدم تسيد ديربي القصيم بعد أن كرر انتصاره على غريمه الرائد الأربعاء بهدفين من دون مقابل، في مواجهة مؤجلة من المرحلة الرابعة لحساب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وزاد التعاون رصيده النقطي إلى 16 من 9 نقاط، صاعداً إلى المركز الخامس، في حين تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز التاسع.
ولم يتأخر أصفر بريدة الذي لعب المباراة بصفته ضيفاً في تسجيل حضوره في الديربي، إذ تمكن مدافعه مدالله العليان من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة الثانية، لم يكتف الفريق الضيف ببلوغه الشباك الحمراء فقط، بل رفع وتيرة الضغط عليه، وهاجم مراراً وتكراراً، حتى نجح في تعزيز تقدمه بهدفٍ ثانٍ عبر عبدالمجيد السواط في الدقيقة 18.
وفي شوط المباراة الثاني دخل أصحاب الضيافة بشكل مغاير عن الأول، وهاجموا بضراوة تجاه مرمى التعاون، في وقت احتدمت فيه الاشتراكات والتدخلات بين عناصر الفريقين، فأشهر حكم اللقاء 4 بطاقات صفراء موزعة بين الطرفين في غضون 10 دقائق، ومن ثم أقصى العليان من التعاون بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 72. وفق “الرياضية”.
وبعد ذلك بدقائق أضاف التعاون هدف ثالث عن طريق ياسين برناوي في الدقيقة 75، ولكن فرحته لم تكتمل بعد أن ألغى الحكم الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو إثر ارتكاب تاوامبا مخالفة قبل ولوج الكرة في المرمى، ومرة أخرى قال «الفار» كلمته، عندما اتضح للحكم الكرواتي بيبيك أن أميسي تعرض لعرقلة في منطقة الجزاء فلم يتردد في منح التعاون جزائية في الدقيقة 88، ترجمها هيلدون هدف ثالث للضيوف، وبسبب احتفاليته بارتداءه قناع خاص به، أشهر بيبيك الصفراء الثانية لصاحب الهدف، والحمراء الثانية للتعاون.