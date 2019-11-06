أوين منتقدا صلاح: أصبح مهووسا بالأهداف

انتقد الإنجليزي مايكل أوين، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، متهماً إياه بأنه بات مهووساً فقط بتسجيل الأهداف أكثر من أي شيء آخر.
وقال أوين في تصريحات لقناة “BT SPORT” الإنجليزية، الثلاثاء: “صلاح تغير كثيراً. في السابق كان يراوغ ويتحرك ويصنع لزملائه، بينما الآن يقترب من المرمى في انتظار التسجيل”.
وأشار مهاجم الليفر السابق أن تصريحاته ليست ضد صلاح وقدراته، بل هي لتوصيف مستواه الحالي ووظائفه الجديدة بالفترة الراهنة تحت قيادة يورجن كلوب. وفق “الرياضية”.
يذكر أن صلاح سجل هذا الموسم 8 أهداف في 16 مباراة بكل البطولات مع الليفر، بالإضافة إلى صناعته 5 أهداف لزملائه على مدار المباريات الماضية.