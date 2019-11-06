نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالصور.. #الشعلة ينهي تحضيراته لمواجهة “الصقور” غداً
06/11/2019   7:26 م

بالصور.. #الشعلة ينهي تحضيراته لمواجهة “الصقور” غداً

+ = -
5539

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالخرج نادي الشعلة تحضيراته استعدادًا لمُلاقاة #الصقور عصر غدٍ الخميس ضمن دور ” ٦٤ ” من كأس خادم الحرمين الشريفين .

 

بالصور.. #الشعلة ينهي تحضيراته لمواجهة “الصقور” غداً

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885072356.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.