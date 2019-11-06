نظمت سجون منطقة مكة المكرمة، للمرة الأولى على مستوى سجون المنطقة، حفلًا لعقد قران نزيلة سعودية على مواطن بسجن النساء بجدة، بحضور ذويها والنزيلات ومنسوبات السجن.
وأوضحت مديرة سجن النساء بجدة، مروة يوسف أن اختيار النزيلة تم من قبل شقيقة المواطن وهى إحدى نزيلات السجن، لافتة إلى أن النزيلة، تم تجهيزها مثل أي عروسة أخرى، بمساعدة من منسوبات السجن.
وأشارت إلى أن حفل عقد القران كان في تمام الساعة الـ10 من صباح أول أمس الأحد، بحضور والد النزيلة وشقيقها، بجانب العريس وأشقائه، في قاعة الاجتماعات والتي جرى تجهيزها خصيصًا لهذه المناسبة.
وفق “أخبار 24”.