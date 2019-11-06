بدءاً من بعد غد الجمعة.. “الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تأثر أجواء معظم مناطق المملكة بحالة عدم استقرار، وهطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط زخات من البرد أحياناً، ورياح نشطة السرعة تصل إلى أكثر من 45 كيلومتراً، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار.
وقالت الهيئة في تقريرها إن الحالة المتوقعة تبدأ من بعد غد الجمعة على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها من مساء يوم الجمعة والسبت لتشمل مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.
وأضافت أنه من المحتمل أن تزداد فرصة هطول الأمطار يومي الأحد والإثنين لتكون متوسطة في مجملها على معظم المناطق المذكورة، بينما يتوقع أن تكون متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، وحائل، والشرقية، والأجزاء الشمالية والشرقية من منطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، إلى حالة التقلبات الجوية والأمطار ستستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.