“العقاري”: إيداع 1.36 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني”

أودع صندوق التنمية العقارية 1.365 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني”، منها 235 مليون ريال مخصصة لدعم أرباح عقود التمويل، و1.13 مليار ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين في الخدمة.
وكشف المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم” ومبادرة “القرض المدعوم للعسكريين في الخدمة”، منذ إطلاق برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى أكتوبر الماضي 2019 بلغ 9.5 مليار ريال.
وأشار ابن ماضي إلى أن مبادرة دعم المدنيين في القطاعين العام والخاص ممن أتموا 50 عاما مددت حتى نهاية مارس 2020، وأن “سكني” أطلق مبادرة دعم المساكن التي تمكن المسجلين بقوائم الوزارة والصندوق والذين تفوق أعمارهم 50 عاماً من الحصول على جزء من دعمه مقدماً عند شراء وحدة سكنية جاهزة يتجاوز عمرها 15 عاماً.وفق “أخبار 24”.