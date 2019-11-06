“التقاعد” توقع اتفاقية لإنشاء مجمع تجاري ترفيهي حديث شرق الرياض

أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقية شراكة مع شركة الموحدة للتطوير العقاري، لإنشاء مجمع تجاري ترفيهي عصري في حي الحمراء بشرق مدينة الرياض، على مساحة 95 ألف متر على الطريق الدائري الشرقي.
ومثل مؤسسة التقاعد في التوقيع على عقد الشراكة محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس، فيما مثل شركة الموحدة الرئيس العام للشركة الأمير بندر بن خالد بن فهد.
وأوضح النحاس، أن المجمع التجاري الترفيهي المزمع إنشاؤه، سيكون بتصميم فريد من نوعه، وسيضم مجموعة منتقاة من المطاعم والمقاهي العالمية والمتاجر، بجانب صالة عرض سينمائي، وغيرها من الخيارات الترفيهية. وفق “أخبار 24”.
بدوره قال الأمير بندر بن خالد، إن المشروع سوف ينفرد بتصماميم عصرية متناغمة من التفاصيل الجمالية لواجهات المبنى المطلة على الدائري الشرقي، بالإضافة لممشى تتوسطه مسطحات خضراء ومائية، بجانب تطبيقات إضاءة ذات طابع حديث.