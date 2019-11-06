استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب، واستعرض معه أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها.
كما تناول خادم الحرمين مع مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض، والذي يعد الخامس على مستوى العالم.
حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان.
كما حضر الاستقبال كل من نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالمنتدى ميريك دوسيك، ورئيسة الشؤون التنفيذية في مكتب الرئيس كيلي اومندسن.
وفق “أخبار 24”.